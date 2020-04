La FTAV et l’UGTT signent un accord en faveur des employés des agences de voyages.

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue ce jeudi 23 avril 2020 en présence du ministre du tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, la FTAV, représentée par son président, Jabeur Ben Attouch, et le syndicat ouvrier (UGTT), représenté par son secrétaire général adjoint, Kamel Saad, ont signé un accord permettant aux employés des agences de voyages de percevoir leurs salaires pour le mois d’Avril, l’entreprise se chargera de 65% de la rémunération et l’Etat fournira une aide exceptionnelle de 200 dinars pour chaque employé.

Des mesures exceptionnelles dans une conjoncture exceptionnelle dans le cadre des efforts déployés par le secteur privé et l’Etat pour faire face aux répercussions de la pandémie du coronavirus.