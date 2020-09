La Fondation Orange lance la 3ème édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Après deux éditions réussies, la Fondation Orange, a choisi de renouveler en 2021, avec le soutien de l’Institut Français, le Prix Orange du Livre en Afrique.

La Fondation Orange, dont Elizabeth Tchoungui vient de prendre la vice-présidence, est engagée dans 18 pays africains et a pour ambition d’accompagner ces pays dans leur développement, notamment sur le plan culturel.

La reconnaissance des talents littéraires africains

Le Prix Orange du Livre en Afrique répond à la volonté de la Fondation Orange d’œuvrer pour la promotion des talents littéraires africains et de l’édition locale africaine.

Ce prix récompensera en 2021 un roman ou un recueil de nouvelles écrit en langue française par un écrivain africain et publié par une maison d’édition basée sur le continent africain. Compte tenu des difficultés causées par la crise du Covid 19, les éditeurs pourront exceptionnellement présenter des livres sur une durée de publication étendue du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020.

Les maisons d’édition peuvent proposer jusqu’à trois ouvrages, avant le 30 septembre.

Une présélection de six romans sera faite par six comités de lecture basés en Tunisie, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Mali. La liste des romans finalistes sera communiquée en février 2021. Les auteurs finalistes bénéficieront d’une visibilité de leur ouvrage (événements littéraires, médias,…) et leur éditeur, de rencontres professionnelles dédiées.

Le jury, présidé par la romancière et universitaire Véronique Tadjo, est composé d’écrivains, de critiques littéraires et de personnalités reconnues dans le monde littéraire. Il aura pour mission de désigner le lauréat parmi les six auteurs finalistes. L’annonce du lauréat se fera début juin 2021 lors d’une cérémonie dans une ville africaine. En plus d’une dotation de 10 000 €, le lauréat bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.

Plus de détails et modalités de participation sur le site lecteurs.com

A propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficulté : les jeunes sans qualification ni emploi, les femmes en situation précaire, les personnes avec autisme. Depuis 30 ans, les actions de la Fondation leur donnent accès à l’éducation, à la santé, à la culture pour leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons également à la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique vocale, au livre, aux musées. La Fondation intervient aujourd’hui dans tous ces domaines, pour que le numérique devenu essentiel, soit un facteur d’égalité des chances. Ainsi, avec le soutien de ses salariés engagés, la Fondation Orange permet chaque année, dans 30 pays, à près de 2 millions de personnes de prendre un nouveau départ.

« Fondation Orange, vous rapprocher de l’essentiel »

En savoir plus : fondationorange.com

A propos de l’Institut français

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. La diffusion du livre français dans le monde est un enjeu à la fois culturel, intellectuel et économique. Le pôle Livre et Médiathèques poursuit dans la durée, en collaboration avec le réseau culturel français à l’étranger, les objectifs suivants :

Favoriser les échanges professionnels internationaux, en initiant et soutenant des rencontres thématiques entre éditeurs français et étrangers ou entre professionnels du livre et de l’audiovisuel, pour susciter l’adaptation d’œuvres littéraires françaises à l’écran.

Soutenir la cession de droits et la traduction avec des programmes d’aide à la publication aux éditeurs étrangers qui développent un catalogue de titres traduits du français ou la Fabrique des traducteurs qui contribue à renouveler les générations de traducteurs du français dans le monde.

Accroître la visibilité des auteurs de langue française en favorisant leur mobilité internationale et leur rencontre avec leurs publics étrangers, à travers des programmes de résidences, des opérations de promotion ou l’invitation au sein de manifestations littéraires à fort impact.

En savoir plus : www.institutfrancais.com