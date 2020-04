La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté organise un webinaire sur le Secteur du Tourisme.

Ce Webinaire organisé en partenariat par la fondation en partenariat avec Tunisia Hospitality Symposium (IHEC), verra la participation du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi et l’Ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke.

Ce débat en ligne qui coinside avec les mesures de confinement décrété par l’Etat Tunisien dans le cadre des efforts entrepris pour limiter la propagation de la nouvelle pandémie du Coronavirus,discutera de plusieurs thématiques dont l’impact du coronavirus sur le tourisme en Tunisie et en Allemagne mais aussi la stratégie à adopter pour endiguer cette crise efficacement et les perspectives et les mesures à prévoir pour assurer un bon redémarrage du secteur après cette crise.

A noter que cette session peut être suivie en direct sur la page Facebook de la Fondation Friederich Naumann pour la Liberté.