la Fédération tunisienne de l’hôtellerie : 6230 chambres pour le confinement et les équipes médicales

D’après la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie , les hôteliers ont mis, gratuitement, et à ce jour, 6230 chambres à la disposition du ministère de la santé pour héberger les équipes médicales et paramédicales chargées de traiter les malades atteints du corona virus et les Tunisiens rapatriés de l’étranger, en confinement obligatoire de 14 jours.

Les hôtels tunisiens sont pleinement engagés dans la lutte contre le coronavirus . La Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie a précise que les hôtels qui participent à cette action le font à titre gracieux.

Ce chiffre, arrêté à la date du samedi 18 avril 2020, n’est donc pas définitif et que d’autres hôtels rejoindront bientôt l’initiative.