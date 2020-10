La création de l’Université tuniso-allemande au centre d’une rencontre entre la ministre de l’Enseignement supérieur et l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie

La création de l’Université tuniso-allemande a été au centre d’une rencontre, mercredi, entre la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Bennouda et l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Bruegel. La rencontre a aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur, il a été décidé de créer une commission mixte afin de trouver des mécanismes à même d’accélérer la concrétisation du projet de l’université tuniso-allemande en Tunisie.

Les deux parties ont aussi évoqué la question de l’appui de l’adhésion de la Tunisie au projet « Europe’s Horizon », ainsi que le renforcement de la coopération dans le domaine de la mobilité des étudiants et des enseignants entre les deux pays dans le cadre des programmes de l’Académie allemande d’échange scientifique. Il est à noter que le coût du projet de l’université tuniso-allemande est d’environ 175 millions de dinars. Sa capacité d’accueil est estimée à 3000 étudiants, et comprend des niveaux d’enseignement en licence, master et doctorat, selon une déclaration précédente du directeur général de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Malek Kochlaf à la TAP.

L’ouverture de l’université tuniso-allemande était prévue pour l’année universitaire 2020 – 2021 au siège de l’Institut Supérieur de l’Animation pour la Jeunesse et la Culture en attendant la construction d’un nouveau siège à Ben Arous.

EFM/TAP