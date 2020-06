« Kolna Labès maa Shell wal Hilal »

Tunis, mardi 23 Juin 2020 – Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie vient de lancer en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien et en coordination avec le Ministère de l’éducation un nouveau programme baptisé « Kolna Labes Maa Shell wal Hilel ».

Ce programme consiste à mettre à la disposition de 12 comités régionaux du Croissant Rouge (12 gouvernorats), des bicyclettes, des bavettes réutilisables en tissu et des flacons de gel désinfectant à distribuer aux élèves qui ont repris le chemin de leurs lycées afin d’assister aux cours clôturant l’année scolaire et de passer leur baccalauréat.

L’idée de ce programme est de doter les volontaires du Croissant Rouge de bicyclettes et casques leur permettant de se déplacer aux fins fonds de leurs régions et de distribuer les bavettes et le gel désinfectant aux futurs bacheliers aussi bien pendant la période de la reprise des cours s’étalant sur quatre semaines que pendant la période des épreuves du baccalauréat qui auront lieu en Juillet 2020. Ce programme s’inscrit pleinement dans le cadre du partenariat de Vivo Energy Tunisie avec le Ministère de l’éducation, et vise à soutenir ces élèves qui s’apprêtent à vivre une des expériences importantes de leurs vies scolaires.

Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a exprimé sa profonde satisfaction du lancement de ce programme tripartite : « L’éducation est l’un des piliers de nos programmes de responsabilité sociétale à Vivo Energy et être présent avec le Ministère de l’éducation dans des moments aussi importants revêt pour nous, toute son importance ». Et d’ajouter « Depuis le début de la crise sanitaire que nous vivons à l’échelle internationale, Vivo Energy Tunisie a continué à assurer la continuité des services à ses clients tout en s’unissant à plusieurs partenaires afin de contribuer à ce que notre pays dépasse cette situation exceptionnelle dans les meilleures conditions, il y va de notre citoyenneté et de nos valeurs ! »

Il est à rappeler que dès le début du retour progressif à la normale, Vivo Energy Tunisie a réinventé sous le slogan « Kolna Labès » ses opérations au niveau des stations-services Shell en y introduisant la désinfection systématique des véhicules vidangés et en encourageant le personnel des stations à appliquer rigoureusement les gestes barrières au quotidien et dans toutes les opérations-clients. Dans la continuité, « Kolna Labès » a été choisi pour désigner le programme tripartite « Vivo Energy Tunisie, Croissant Rouge et Ministère de l’éducation », puisqu’il y va de la santé des jeunes bacheliers, de leurs professeurs ainsi que de tout le personnel administratif qui assurera le déroulement de cet examen national très important pour les familles tunisiennes.

« Les volontaires du Croissant Rouge Tunisien ont été présents depuis le début de la crise COVID-19 et se sont mobilisés pour apporter tout le support nécessaire aux citoyens, en dépit de l’étroitesse des moyens » a déclaré Dr Mohamed Fadhel Ghouil, Secrétaire Général du Croissant Rouge Tunisie. Et de continuer « réinventer un partenariat datant de plus de 15 ans avec Vivo Energy Tunisie est une source de fierté pour nous puisque celui-ci donne à plusieurs jeunes volontaires très motivés les moyens de se déplacer plus aisément dans leurs régions et leur permet de toucher encore plus de citoyens aujourd’hui à l’occasion de l’examen du bac et au-delà, dans toutes leurs actions »

Depuis le début du confinement, Vivo Energy Tunisie a adapté ses programmes de responsabilité sociétale aux prérequis dictés par le confinement auquel les Tunisiens ont été tenus. De « 1000 Kelma w Kelma » 100% digitale aux différents workshops en ligne lancés en partenariat avec InjazTunisie, sans oublier le soutien au ministère de la santé, l’idée était de contribuer à développer les capacités des différentes parties (étudiants, élèves, corps médical, etc.) pour faire face à leurs nouveaux challenges.

Que tous les bacheliers soient en bonne santé et que le succès leur soit au rendez-vous !

