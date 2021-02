Khoubab Elhadhri: La Banque centrale œuvre à l’introduction de Paypal en Tunisie

Le directeur du développement du commerce électronique et de l’économie immatérielle au ministère du Commerce, Khoubab Elhadhari a déclaré aujourd’hui, mardi 02 février 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, au sujet de la décision relative au contrôle des conditions d’utilisation du système spécial applicable à l’exportation de produits par des moyens électroniques, que ce système spécial est un moyen de faciliter pour les entreprises le processus des autorisations douanières.

L’invité d’Ecomag a confirmé que les entreprises qui exportent des produits par voie électronique, pourront grâce à ce procédé, rassembler leurs déclarations et effectueront une seule fois le processus de déclaration douanière. Et d’indiquer que la décision a été rendue le 28 janvier et que le texte appliqué est prêt en attendant sa mise en œuvre.

Khoubab Elhadhri a confirmé qu’environ 100 entreprises participent au programme Easy Export et qu’environ 9160 produits ont été envoyés en 2020. Il a ajouté que la Banque centrale cherche à trouver un moyen d’utiliser PayPal et la Poste tunisienne cherche à travailler sur ce dossier, expliquant qu’il y a une intention de supprimer les formulaires liés au Code de change.