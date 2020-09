Khaled Kaddour : Le gouvernement Chahed a fait perdre à la Tunisie d’importants projets énergétiques

L’ancien ministre de l’Energie et des mines, Khaled Kaddour s’est exprimé sur les ondes de radio Express FM, jeudi 24 septembre 2020 à propos de son passage à la tête du ministère et notamment sur le projet de développement du Sahara tunisien entamé en 2017. A ce titre, il a indiqué qu’avant même qu’il ne prenne ses fonctions en tant que ministre, il avait présenté ce projet au chef du gouvernement et a commencé à travailler dessus avec la collaboration de la Banque Mondiale, du PNUD, ainsi que d’autres intervenants.

Il a expliqué qu’à la base, le projet de la mise en place de l’énergie solaire dans toute la Tunisie devait se faire pour une capacité de 100 mégawatt, une capacité qu’il a fait augmenter à 500 mégawatt dont 200 mégawatt attribués au projet de développement du Sahara tunisien à Tataouine. « Une entreprise internationale a remporté l’exécution du projet sur la base d’un cahier des charges. La production de l’électricité devait se faire avec un prix très bas de l’ordre de 70 millimes. Cela aurait dû être une belle opportunité pour la Tunisie » a ajouté Khaled Kaddour.

L’invité d’Ecomag a souligné que lorsque le ministère de l’Energie a été supprimé ainsi que toutes les directions y afférentes, tous les projets dont il est question ont été suspendus. Or, poursuit Khaled Kaddour, il n’y avait pas de problème d’ordre financier pour l’exécution de ces projets étant donné que les bailleurs de fonds avaient accepté d’y investir au regard de la grande rentabilité de ceux-là. L’ancien ministre a regretté l’absence d’une volonté politique afin de remettre en marche ces projets de l’énergie solaire qui représentent une opportunité cruciale pour le développement de toute la région. Par ailleurs, Khaled Kaddour a évoqué la problématique liée à la formation des ressources humaines en la matière soulignant que les résultats du baccalauréat des habitants des régions en question ont été au bas de l’échelle.

L'interview : تنمية الصحراء التونسية خالد قدور وزير الطاقة والمناجم السابق#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Jeudi 24 septembre 2020

