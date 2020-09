Karim Kamoun : Trop de saleté en Tunisie fait fuir les touristes et les professionnels étrangers du métier!

Karim Kamoun, CEO de Voyage 2000 est intervenu au micro de radio Express FM, vendredi 25 septembre 2020, à propos de la question touristique en temps de Covid-19. Il a indiqué qu’à partir du mois de septembre et en raison de l’absence du tourisme local, environ 85% des hôtels en Tunisie vont fermer. « D’ordinaire, à travers notre tour-operator , nous ramenons pas moins de 53 milles touristes, cette année ils n’ont été que 10 milles à venir » renchérit Karim Kamoun. Pourtant sur les dernières années, beaucoup d’amélioration ont été apportées au niveau des hôtels en propriété ou en location, au niveau du parc automobile, en y engageant l’investissement nécessaire.

L’hôtelier a expliqué en outre que les gens du métier souhaitent accueillir des touristes de meilleure qualité mais pour ce faire, il faudrait également qu’il y ait un tourisme de meilleur qualité. A ce propos, il a évoqué la saleté qui gagne de plus en plus de terrain dans le pays en l’occurrence dans les villes touristiques. « C’est inacceptable de voir ce paysage de saleté! Et ce problème existe partout! » S’indigne Karim Kamoun qui souligne qu’il est du rôle de l’Etat de remédier à cette situation! « La multinationale TUI a quitté la Tunisie à cause de cette question environnementale, elle a envoyé une correspondance au ministère du Tourisme lui notifiant que le pays est très sale pour y poursuivre son activité! »

M. Karim Kammoun CEO Voyage 2000 avec une importante flotte de transport et un tour-opérateur intervenant et gestionnaonnaire d'unités hôtelières comment tenir en ces temps de crise ?#Expresso Publiée par Express FM sur Vendredi 25 septembre 2020

Nadya Bchir