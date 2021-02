Karim Ben Kahla: Les entreprises publiques sont plutôt des administrations publiques

Le professeur universitaire, Karima Ben Kahla a confirmé, au micro de radio Express FM, jeudi 25 février 2021, qu’il a été choisi parmi les membres de l’instance qui déterminera les grandes lignes de la gouvernance des entreprises publiques en Afrique, faisant référence à sa participation dans la gouvernance dans de nombreux pays africains, comme l’Algérie, le Sénégal, l’Égypte et le Mali.

L’invité d’Ecomag a expliqué qu’il a pu apprendre de chaque pays qu’il a visité, de nouveaux modèles de gouvernance, l’ampleur de leur difficulté et la difficulté de gouverner dans le domaine économique ainsi que l’interaction entre les acteurs du secteur dans ces pays, comme le Mali et l’Algérie.

Dans un autre registre, Karim Ben Kahla a fait référence à sa participation au rapport sur la gouvernance du Parlement tunisien pendant la période parlementaire précédente, et qui n’a pas encore été publié. Et de souligner l’absence d’indépendance dans la prise de décision au sein des entreprises publiques en Tunisie, en plus du manque de confiance entre l’Etat et les acteurs économiques, considérant que les problèmes aujourd’hui sont multiples et complexes en Tunisie et ne sont pas limités à la gouvernance.

En outre, Karim Ben Kahla a expliqué l’absence de prise de décisions au niveau du conseil d’administration dans les entreprises publiques, et qui se prennent au niveau des ministères et du gouvernement, précisant que le conseil d’administration en Tunisie est devenu un simulacre.

Le professeur d’université a souligné la nécessité pour les entreprises publiques d’avoir une indépendance de décision, et qu’il y ait une confiance entre l’Etat et le peuple, afin de créer une sorte de liberté d’action. Et d’attirer l’attention sur ce qu’il a appelé « inflation institutionnelle » qui existe dans certains pays africains: le démantèlement de l’État.