Karim Ben Kahla: La crise du Covid-19 n’est pas une simple crise mais une catastrophe sociale

Karim Ben Kahla, professeur d’université et expert à l’IACE, a déclaré aujourd’hui, 3 décembre 2020, au micro de radio Express FM que le Covid-19 a provoqué une crise sans précédent qui affecte tous les segments de la société et a de nombreuses dimensions. Il a ajouté que selon une étude réalisée par l’IACE, la pandémie a provoqué une crise de l’offre et de la demande qui vient de l’extérieur du système économique.

Karim Ben Kahla a également déclaré que les médias officiels et non officiels donnent une nouvelle dimension aux crises, notant à ce titre que l’impact sur les individus est également lié à leurs perceptions à travers les réseaux de communication. Il a expliqué que les crises affectent généralement le système, mais qu’ils reviennent à leur état initial plus tard, car les crises ne changent pas la nature des relations au sein du système. A contrario, cela n’a pas été le cas avec la crise du Covid-19.

Cela indique en effet, que la pandémie a créé un nouveau monde et a touché toutes les fondations de la société. En outre, Karim Ben Kahla a déclaré qu’il y a une crise supplémentaire qui concerne la mise à jour des données en Tunisie. « Nous manquons d’indicateurs sociétaux qui suivent le rythme de la société » a-t-il ajouté. Et de poursuivre que la pandémie n’est pas uniquement une crise, mais une catastrophe sociale qui a contribué à changer les représentations sociétales: » La crise du Covid-19 a contribué à une demande urgente de coexistence avec ce virus, qui peut entraîner la mort. »

L’invité d’Ecomag a également expliqué que résister à cette crise nécessite de la constance et de la résilience, ajoutant que le Covid-19 a contribué à changer la relation avec le travail, l’investissement, la consommation, les autres, et même avec soi-même. Karim Ben Kahla a indiqué qu’il existe certaines manifestations de panique sociale qui conduisent à réfléchir à l’intérêt personnel en premier lieu.

