Karim Beguir (InstaDeep): Notre partenariat avec BioNtech est stratégique

Le CEO de la start-up InstaDeep, Karim Beguir a annoncé , au micro de radio Express FM, jeudi 26 novembre 2020, que son entreprise a développé une collaboration stratégique avec le laboratoire BioNtech, qui a développé un vaccin anti-Covid avec les laboratoires Pfeizr. « Nous faisons une association entre des techniques d’intelligence artificielle de pointe, et tout ce qui se fait de mieux en matière de biotechnologie » a expliqué Karim Beguir avant d’ajouter que cette collaboration survient à point nommé.

Par ailleurs, dans le même registre dudit partenariat, le CEO de InstaDeep a expliqué que des travaux sont en train d’être menés sur des traitements de maladies graves telles que le cancer. Il s’agit essentiellement de développer un vaccin qui agirait sur le système immunitaire de l’organisme afin d’éviter l’attaque des cellules par les différents types de cancer. « Nous sommes très honorés de travailler avec un des leaders du domaine qu’est BioNtech » a ajouté Karim Deguir.

En outre, le CED de InstaDeep a expliqué que l’entreprise est une véritable succes story tunisienne: « Nous avons commencé avec deux ordinateurs et un capital de 5ooo dinars. Nous avons également bénéficié du soutient d’Africa Invest et aujourd’hui nous avons 120 employés et 6 bureaux déployés dans différents pays dont la France, l’Angleterre et Dubaï. » Et d’ajouter que l’entreprise InstaDeep offre des stages à des jeunes tunisiens afin de les aider à développer leur compétences en biotechnologie.

