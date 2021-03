Kamel Sahnoun expose les propositions des professions libérales pour une sortie de crise

Le président de l’Union Tunisienne des Professions Libérales, Kamel Sahnoun est intervenu, mardi 2 mars 2021, sur les ondes de radio Express FM, afin de présenter les propositions de sortie de crise élaborées par l’UTPL. A cet effet, il a indiqué qu’il s’agit d’abord de la tenue d’un dialogue national intégral et approfondi sur la base d’objectifs clairs et précis.

Et d’ajouter: » Ce dialogue doit avoir pour thématique centrale la sortie de la crise économique et sociale du pays. Aussi, il est question d’assainir le climat politique afin que les gens puissent travailler et avancer. Ce que nous préconisons également est de mettre à contribution les experts, tous domaines confondus, car ils ont été exclus ces derniers temps de pareilles initiatives. »

Dans le même propos, Kamel Sahnoun a expliqué qu’il s’agit ensuite, de l’achèvement de la mise en place du système constitutionnel de la transition démocratique. Et enfin, il est question de la consécration d’un nouveau modèle économique qui soit basé sur l’économie du savoir et axé sur les grandes réformes.

Par ailleurs, Kamel Sahnoun a regretté le fait que les points de vue des professions libérales ne soient pas pris en considération dans le processus de prise de décisions au niveau du gouvernement, expliquant cela par le fait que les décisions revêtent toujours un caractère politique. « Cela fait en sorte que les décisions techniques et fonctionnelles ne soient quasiment jamais prises ni appliquées » a ajouté le président de l’UTPL.

L’invité d’Expresso a également indiqué qu’il est crucial qu’il y ait une stabilité au niveau du gouvernement car sans cela, les projets importants ne peuvent pas être mener à bon port, ce qui s’est déjà produit à maintes reprises.