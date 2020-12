Kamel Sahnoun: 3500 ingénieurs quittent la Tunisie chaque année

Le doyen des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun a déclaré aujourd’hui, lundi 14 décembre 2020, lors de son intervention dans le programme Ecomag, à propos de la migration des ingénieurs tunisiens, que chaque année, 3500 ingénieurs tunisiens quittent le pays pour s’établir à l’étranger.

Kamel Sahnoun a indiqué que l’ingénieur coûte à l’État 10 mille dinars par an, soulignant que dans les écoles privées les étudiants paient 7 millions par an, sans oublier que l’ingénieur coûte à l’État de l’enseignement primaire à l’université 100 millions. Et de poursuivre que l’une des spécialisations d’ingénierie les plus importantes qui quittent le pays est le domaine des médias et de la technologie.

L’invité d’Ecomag a expliqué en outre qu’il y a annuellement 1000 ingénieurs qui se retrouvent au chômage, précisant que le modèle de développement en Tunisie n’est pas en harmonie avec la réalité du développement technologique. Kamel Sahnoun a souligné que parmi les raisons de l’émigration des ingénieurs, figurent les problèmes matériels et l’absence de conditions de travail convenables.

N.B

