Kamel Saâdaoui: Nous avons déjà initié le registre de l’identifiant unique

Kamel Saâdaoui, Directeur du Centre national de l’informatique a déclaré, jeudi 24 décembre 2020, sur les ondes de radio Express FM, à propos de l’identifiant unique qu’il s’agit d’établir un registre de tous les citoyens qui renferment leurs données. L’objectif de l’identifiant unique est de créer un lien entre les différents systèmes des structures étatiques. Il a ajouté que cette solution n’est pas une solution magique à tous les problèmes mais en résoudra toutefois un certain nombre.

En outre, Kamel Saâdaoui a expliqué que le registre en question existe actuellement renfermant 15 millions de citoyens tunisiens dont 12 millions vivants et 3 millions décédés. « L’identifiant unique servira de lien d’échange entre les différents systèmes de l’Etat afin d’éviter de longues procédures administratives » a souligné le DG du CNI. Et d’ajouter que des actualisations devront être apportées sur le système de l’identifiant unique avec pour objectif fixé par l’Etat d’orienter plus rationnellement la compensation, à titre d’exemple.

Dans le même propos, Kamel Saâdaoui a indiqué que le CNI est l’opérateur technique de l’identifiant unique selon les décrets publiés par le gouvernement. Il a ajouté que l’initialisation dudit registre a déjà été faite, reste à attribuer des identifiants sectoriels au même titre que l’identifiant unique.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/860582884692712