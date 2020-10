Kais Saïed remet les lettres de créance à deux nouveaux ambassadeurs

Lors d’une cérémonie organisée ce vendredi 9 octobre 2020 au palais de Carthage, le président de la République Kaïs Saïed a remis, les lettres de créance à deux nouveaux ambassadeurs tunisiens à savoir : Mohamed Karim Jamoussi, nouvel ambassadeur plénipotentiaire et représentant de la Tunisie auprès de la France, et à Lassaâd Bouajila, nouvel ambassadeur plénipotentiaire et représentant de la Tunisie auprès de la Libye.

En outre, les deux nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le président de la République, en présence de Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens résidents à l’étranger, selon un communiqué de la présidence de la République. Kais Saïed a mis l’accent sur l’importance du rôle que doivent jouer les ambassadeurs et représentants de la Tunisie dans les différentes capitales où ils exercent.

N.B