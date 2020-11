Kaïs Saïed reçoit Gérald Darmanin

Le président de la République, Kais Saïed a reçu vendredi après-midi, 6 novembre 2020, au palais de Carthage, le ministre français de l’Intérieur, M. Gérald Darmanin. Au cours de cette rencontre, ils ont évoqué la situation sécuritaire dans la région en général, et notamment les opérations terroristes qui ont eu lieu récemment en France. Ils ont également traité des moyens de renforcement de la coopération entre la Tunisie et la France dans tous les domaines.

L’accent a été mis sur la nécessité de s’attaquer au phénomène du terrorisme selon une nouvelle approche fondée sur la lutte contre les causes réelles qui ont conduit à son exacerbation ainsi que les objectifs que certains recherchent en ciblant des victimes innocentes. Le chef de l’Etat a affirmé que la Tunisie n’était pas à l’abri de ces opérations, comme elle a été témoin ces dernières années d’un certain nombre d’opérations terroristes visant des Tunisiens et des non-Tunisiens.

Le président de la République a rappelé l’accord conclu entre la Tunisie et la France en 2008 relatif à l’expulsion des personnes en situation illégale, et un dialogue à ce sujet sera engagé avec les autorités de sécurité tunisiennes pour trouver des solutions aux obstacles existants qui pourraient apparaître à l’avenir. S’y ajoute la mise en place d’une coopération et une coordination accrues entre les deux pays mettre fin au phénomène de la migration irrégulière et boucler Réseaux de terreur.

De son côté, le Ministre français de l’Intérieur a transmis au Président de la République les salutations du Président Emmanuel Macron et son appréciation de la solidarité de la Tunisie envers la France à la suite des récentes opérations terroristes. Il a également salué la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Il a appelé à l’intensification de cette coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral, soulignant que son pays n’est pas confronté à des religions mais à des idéologies extrémistes.

