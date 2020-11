Kais Saïed : Que la Oumma soit au dessus de la mêlée faisant honneur au Prophète Mahomet

le Président de la République, Kais Saïed a adressé, aujourd’hui jeudi 29 ocotbre 2020, et à l’occasion du Mouled, célèbre la naissance du prophète Mahomet, les plus chaleureuses félicitations à tous les membres du peuple tunisien à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi qu’à la nation islamique. Le Président de la République a appelé, par la même la Oumma islamique à se distingué de la mêlée, profitant de l’occasion afin de réagir à la vive polémique en rapport avec les caricatures de Mahomet et “les atteintes au sacré et à l’Islam”.

Kais Saïed a indiqué dans un bref communiqué : »Si la Oumma est visée aujourd’hui par en ont fait leur cible par tous les temps, qu’elle se hisse par dessus toutes les accusations mensongères et que sa réaction s’inspire de la conduite du Messager de Dieu. Que la Oumma ne soit pas tolérante envers quiconque lui portant atteinte car Dieu l’a envoyer en tant que messager afin de nous aiguiller vers un accomplissement éthique et moral. »

N.B