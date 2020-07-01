Kais Saied: « nous sommes tous des projets de martyrs » (vidéo)
Ecrit parMeher Kacem on 1 juillet 2020
Le Président de la République, Kais Saied, a affirmé, suite à son entretien avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, ce mercredi 1er juillet 2020, au Palais de Carthage, que « le lâche ne peut pas argumenter », ajoutant que « nous sommes tous des projets de martyrs », et ce suite aux menaces de mort reçues par Taboubi.
Le Président de la République a, également, indiqué que le peuple tunisien est à la recherche de la dignité qu’il atteindra « malgré les manœuvres des ennemis », ajoutant que l’Etat tunisien régnera « malgré les tentatives de le faire exploser de l’intérieur »
لقاء رئيس الجمهورية مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي. وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد والاستحقاقات المنتظرة لتحقيق تطلعات الشعب.وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة مقارعة الحجة بالحجة عند الاختلاف، مؤكدا الاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الوطن وتحقيق إرادة الشعب وكرامته. وفي تصريح عقب اللقاء أفاد السيد نورالدين الطبوبي أنه أطلع رئيس الدولة على الأوضاع الاجتماعية جهويا وقطاعيا، وتأثير المناكفات والتجاذبات السياسية عليها. وأعرب عن ثقته في رئيس الدولة، المنتخب مباشرة من الشعب، ليكون العنصر الجامع وصوت الحكمة والعقل لإيجاد الحلول مع مختلف المكونات وإخراج بلادنا من المأزق الاقتصادي الراهن لأنه عندما يصبح الاقتصاد متينا يمكن حينئذ حل بقية المشاكل العالقة.
Publiée par Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية sur Mercredi 1 juillet 2020