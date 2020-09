Kaïs Kabtani: «Je quitte la diplomatie tunisienne, c’est une question d’honneur et je n’ai plus confiance en Kais Saïed »

Ce double limogeage par le pouvoir tunisien est «très mauvais pour l’image de mon pays», a déploré l’ambassadeur Kabtani, en mettant en cause «l’entourage du président» tunisien dans son éviction. Il a précisé à l’AFP avoir refusé une mutation vers un poste prestigieux en Europe, affirmant n’avoir «plus de confiance» envers le président tunisien Kais Saied. «J’ai fait mon devoir, je me suis investi à fond» avec une toute petite équipe diplomatique à New York et «ça me désole» pour la Tunisie, a ajouté Kabtani.

Une source diplomatique bien informée a fait savoir à Express fm, hier, qu’il « ne s’agit nullement d’un limogeage, mais du mouvement annuel des chefs de missions diplomatiques et consulaires qui se fait en été ».

Notre source a également indiqué que Kabtani a occupé le poste d’ambassadeur permanent de la Tunisie aux Nations Unies « par intérim » suite au limogeage de Moncef Baâti et que son changement « s’installe dans le cadre de pourvoir les postes vacants », affirmant qu’on « ne lui reproche absolument rien ».