Journée Spéciale : « La Diaspora Face Au COVID » le 9 juin 2020

La Tunisie compte plus de 1,3 millions de résidents à l’étranger. Plus de 80% vivent en Europe, mais on trouve des Tunisiens sur tous les continents.

Cette Diaspora est très diverse avec des profils et des parcours très variés. Elle mérite d’être analysée pour en comprendre la complexité, savoir répondre à ses attentes et l’associer davantage au développement de la Tunisie et à son rayonnement. Son attachement à la Tunisie est avéré mais variable, et a besoin d’être entretenu. Plusieurs associations existent pour animer cette diaspora, et à l’instar d’autres diasporas dans le monde, sa contribution au pays est significative

Lors de la crise du COVID, comme lors d’autres crises qu’a connues La Tunisie, nous avons observé plusieurs initiatives de soutien de la part des Tunisiens de l’étranger, à la fois envers leurs compatriotes dans le besoin qu’ils soient en Tunisie ou ailleurs, et envers l’Etat tunisien à travers la mobilisation de ressources et de fonds de soutien. Plusieurs Membres de la Diaspora ont subi également la crise sanitaire et ses conséquences, parfois de manière plus violente qu’en Tunisie.

Express FM en partenariat avec l’ATUGE a décidé par conséquent de consacrer une journée spéciale ce mardi 9 juin 2020 à la thématique « La Diaspora face au COVID », dans le cadre de ses mardis « Sauvons nos entreprises pour préserver nos emplois ». Tout au long de cette journée, nous écouterons des témoignages de membres de la diaspora tunisienne sur leur vécu de la crise et leur contribution pour la Tunisie, des témoignages d’autres diasporas du monde pour nous inspirer de leurs réussites, de personnalités tunisiennes connues pour nous donner de l’espoir et des perspectives, et des responsables publics et politiques pour savoir comment potentialiser cette richesse qu’est la Diaspora et permettre à tous les Tunisiens unis à travers le monde de contribuer à la relance de l’économie tunisienne et à son développement.