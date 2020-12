Journée spéciale égalité des genres: Il y va de l’agilité de l’entreprise en temps de crise

Dans le cadre de la Journée spéciale égalité des genres et le travail décent au service de la résilience et de l’agilité de l’entreprise organisée par l’IACE et Oxfam, jeudi 3 décembre 2020, un panel animé par des invités de marque a été tenu en vue de discuter d’un sujet au cœur de l’actualité.

Dans ce cadre, Sonia Louati, cofondatrice de Soran et membre du bureau exécutif du CJD, a indiqué que les chefs d’entreprises et les dirigeants ont davantage d’impact et de poids que le simple citoyen en vue de faire changer les choses. Par ailleurs et s’agissant de l’agilité d’une entreprise en l’occurrence dans un contexte de crise sanitaire et économique, Sonia Louati a expliqué qu’au sein du CJD, une formation est dispensée en matière d’agilité au profit des jeunes dirigeants afin de leur permettre de pouvoir s’adapter assez rapidement à des nouvelles conditions et un nouvel environnement. « Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix, si nous devons bien faire face à cette crise, nous devons capitaliser sur les ressources humaines, c’est celui-ci le vrai capital » a souligné Sonia Louati.

Dans le même registre, Zoubeir Chaieb membre du bureau exécutif de l’IACE, a expliqué qu’auparavant, les salaires des hommes et des femmes étaient égaux ainsi que leurs responsabilités professionnelles. Et d’ajouter qu’aujourd’hui, les circonstances ont changé et ont fait que les femmes se retrouvent face au choix de ne pas pouvoir accomplir son devoir professionnel correctement et dans de bonnes conditions. « Au sein de I-Tech, nous avons fait en sorte de palier cette situation en y introduisant une formation axée sur la culture qui prône l’égalité des genres dans le milieu professionnel » a expliqué Zoubeir Chaied. Par ailleurs, et concernant l’agilité de l’entreprise en temps de Covid, le membre du bureau exécutif de l’IACE a indiqué que la continuité du travail au sein de son entreprise a pu être assurée grâce à la mise en place de système agile basé sur l’utilisation des nouvelles technologies.

Pour sa part, Bochra Bel Haj Hmida avocate militante des Droits de l’homme a indiqué qu’environ aujourd’hui, une femme passe environ 7 heures de travail sans salaire dans le cadre de son travail à la maison par rapport au temps des hommes qui ne passent que 39 minutes! En outre, l’avocate a affirmé que seulement 23% des femmes ont pu accéder à des crédits. Concernant la question du harcèlement sexuel, Bochra Bel Haj Hamida a souligné que c’est une réalité aujourd’hui à laquelle la société fait face. Elle a souligné qu’il est du devoir de l’administration de former ses employés sur les questions liées au harcèlement sexuel selon sa description.

Intervenant sur la question de l’agilité, Kharouf Emna de l’entreprise Deloitte et présidente de l’ATUGE, a indiqué que l’agilité est un élément crucial qui prépare l’entreprise à la persévérance. « Travailler sur une vision permet à l’entreprise à être préparée et agile lorsqu’elle se retrouve dans un contexte inconnu et de crise » a précisé Emna Khrouf. Et d’ajouter que la diversité à commencer par celle des genres permet davantage à l’entreprise d’être plus adaptée et plus agile. C’est d’autant important sur un plan économique au regard du fait que 50% d’une entreprise est fait par ses compétences et ses talents. « La complémentarité entre hommes et femmes est une sorte d’enjeu économique important. »

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/214600310075984