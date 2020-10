Jed Mrabet : Une subvention britannique de 2 milliard de livres au profit des entreprises tunisiennes exportatrices

Jed Mrabet, président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-britannique, a confirmé aujourd’hui, 26 octobre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso concernant le British Economic and Trade Forum for Trade and Investment, dans sa troisième session, qu’il s’est tenu virtuellement cette année, en raison de la pandémie de Coronavirus. Il a indiqué, par ailleurs que le Parlement doit approuver le projet de loi organique sur l’approbation d’un accord de partenariat entre la Tunisie, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

L’invité de l’Expresso a souligné les nombreux privilèges des entreprises qui exportent vers la Grande-Bretagne, déclarant: «10 entreprises de différents secteurs ont été qualifiées et se sont rendues en Grande-Bretagne pour signer des accords. Aussi, une institution donatrice britannique fournit un montant de 2 milliard de livres qui seront alloués à la Tunisie. Il s’agit d’une subvention pour chaque entreprise qui achète 20% des matériaux britanniques, ce qui fait que la subvention assure les 80% restants », a expliqué Jed Mrabet.

En outre, le président de la Chambre tuniso-britannique a souligné que cette opération concerne les entreprises tunisiennes qui se rendent en Grande-Bretagne ou les entreprises britanniques qui s’orientent vers l’Afrique via la Tunisie. « Cela tombe à pic puisque nous cherchons à faire de la Tunisie une porte d’entrée vers l’Afrique, et il y a de grandes opportunités à saisir après le COVID-19« , a-t-il déclaré, ajoutant que les détails de cette subvention peuvent être obtenus en contactant la Chambre de commerce et d’industrie. Tunisien britannique.

