Jed Henchiri: des médecins influents dernière la suppression des circuits Covid

Le président de l’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins, Jad Henchiri était l’invité de l’émission Ecomag du vendredi 2 octobre 2020 afin d’intervenir sur le dossier des établissements de santé face au Covid-19. A ce propos, il a expliqué que la situation est réellement inquiétante au sein des hôpitaux publics mais également les cliniques privées, indiquant que le manque voire l’absence de lits de réanimation et d’oxygène se fait de plus en plus sentir. « Nous manquons terriblement de moyens aussi bien matériel que financiers. Les cliniques privées qui s’étaient engagées au début de la pandémie à soutenir l’effort de l’Etat, imposent au patient Covid-19 de déposer un chèque de garantit de 10 milles et 20 milles dinars sachant qu’elles ne détiennent pas toutes des circuits Covid » s’indigne Jad Henchiri qui fait part également de la question du fonds 1818 dédié à lutter contre la crise sanitaire.

En effet, le jeune médecin qui fait partie des docteurs engagés au titre de ladite lutte, s’est interrogé sur le sort de tout l’argent qui avait été récolté dans le cadre du fond 1818. »Nous autres médecins devions êtres payés grâce à ce fonds, mais il n’en a pas été question, nous avions été payés autrement et seulement une petite partie de nos salaires. Un certain nombre de médecins qui s’étaient engagés ont décidé de partir car ils ne pouvaient pas passer 6 mois sans salaires. Je leur donne tout à fait raison » regrette Jad Henchiri. Ce dernier a ajouté qu’il existe certains services qui ont une assez bonne gestion de la situation en disposant des moyens nécessaires. L’invité d’Ecomag a expliqué qu’il lui est arrivé de faire des tests en étant muni d’un seul gant au lieu d’une paire et ce, par faute de moyens. « L’argent du 1818 qui devait être mis à la disposition directe du ministère de la Santé, afin que les dépenses soient assurées de manière rapide. Ce qui s’est produit c’est que le ministère des Finances a pris cet argent sous sa tutelle et l’on se retrouve aujourd’hui avec des appels d’offre faits au mois d’août » s’indigne Jad Hichiri soulignant également que depuis le début de la pandémie, il n’a vu aucun test rapide de Covid-19.

⛔الدّوسي: جاد الهنشيري: كيف الsamuيهز مريض يغفّق للكلينيك يفرضوا عليه شاك ضمان بعشرة و عشرين مليون !!** تم التخلي على les circuits covidو السبب أطباء كبار عندهم مصلحة في ذلك!!!**وين مشاو les respirateur؟ فمة تراخي و سوء نية من قبل السلطات الرسمية!!#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Vendredi 2 octobre 2020

