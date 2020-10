Jaber Ben Attouch : 1300 agents de voyage sont menacés de faillite !

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, Jaber Ben Attouch, a déclaré aujourd’hui, mardi 20 octobre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso, qu’aujourd’hui, à dix heures du matin, un sit-in de protestation sera tenu devant le ministère du Tourisme. Le but de cette manifestation est d’exprimer le mécontentement des professionnels face à la situation actuelle de surcroit en raison de la non application jusque là des décisions et décrets adoptés.

Jaber Ben Attouch a, également ajouté que les responsables fuit leur responsabilités, tandis que les professionnels connaissent une situation de désespoir et de déboire. Le président de la FTAV a expliqué qu’il y a des réticences de la part des banques, du ministère des Affaires sociales quant à un plan d’aide. Dans le même temps, pas moins de 20000 emplois sont menacés de disparaître, et 1300 agents de voyages sont menacés de faillite. Jaber Ben Attouch a en outre, mis l’accent sur l’application des procédures et assumer les responsabilités.

جابر بن عتوش رئيس التونسية لوكالات الأسفار والسياحة#Expresso Publiée par Express FM sur Mardi 20 octobre 2020