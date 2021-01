Italie : le parti de Giuseppe Conte forcé de discuter avec Matteo Renzi

Il s’agit d’un revirement spectaculaire du M5S, qui, pour l’heure, excluait toute discussion avec celui qui a provoqué la crise politique du pays.

Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème avant son arrivée au pouvoir), principal soutien du chef du gouvernement démissionnaire Giuseppe Conte, s’est déclaré vendredi disposé à discuter avec Matteo Renzi, qui a pourtant provoqué l’actuelle crise politique italienne.

Cette décision, annoncée vendredi soir par un haut dirigeant du M5S à l’issue d’un entretien avec le président de la République Sergio Mattarella, représente un revirement spectaculaire pour le M5S, qui excluait catégoriquement la possibilité de renouer avec Matteo Renzi. Celui-ci a en effet fait chuter le gouvernement en retirant son petit parti, Italia Viva (IV), de la majorité.

« Donner des réponses concrètes dans l’intérêt du pays »



« Nous avons exprimé notre disponibilité à discuter avec ceux qui souhaitent donner des réponses concrètes dans l’intérêt du pays et dans un esprit de collaboration », a déclaré Vito Crimi, haut responsable du M5S, après l’entretien avec Sergio Mattarella. Pour Vito Crimi, l’Italie a besoin d’un « gouvernement politique qui partirait des forces de la majorité qui ont travaillé ensemble depuis un an et demi », a-t-il précisé.

Cette ouverture du M5S a immédiatement suscité une réaction positive d’IV, mais aussi des fissures au sein du mouvement, où ce revirement aura du mal à être accepté. Les propos de Vito Crimi « vont dans la direction de ce que nous avions demandé », s’est félicité Ettore Rosato, bras droit de Matteo Renzi. Vito Crimi a cependant souligné que le candidat du Mouvement pour diriger le prochain gouvernement restait Giuseppe Conte, qui est à couteaux tirés avec Matteo Renzi.

« Pour le Mouvement, la seule personne capable de conduire avec sérieux et efficacité le pays à travers cette phase particulièrement complexe est Giuseppe Conte », a assuré Vito Crimi. Giuseppe Conte a été contraint à la démission mardi, à la suite du retrait de sa coalition de l’ex-chef du gouvernement Matteo Renzi et d’IV, un parti indispensable pour avoir la majorité parlementaire. Sergio Mattarella a donc entamé des consultations mercredi avec les principaux dirigeants politiques du pays pour chercher une solution alors que le pays affronte une double crise, sanitaire avec près de 88 000 morts et économique avec la plus grave récession depuis l’après-guerre.

Roberto Fico, possible candidat à la succession de Conte



L’autre pilier de la coalition gouvernementale, le Parti démocrate (PD, centre gauche), avait réaffirmé jeudi son soutien à Giuseppe Conte pour diriger un nouveau gouvernement tandis que l’opposition de droite et d’extrême droite pousse pour des élections anticipées en raison de sondages favorables. Sergio Mattarella a fait le point devant la presse à l’issue de ses entretiens et a souligné la nécessité pour le pays d’avoir un gouvernement « avec un soutien adéquat » au Parlement pour pouvoir affronter la crise sanitaire, sociale et économique.

Il a lui aussi souligné que les entretiens ont fait ressortir « la perspective d’une majorité politique composée des mêmes groupes qui soutenaient le gouvernement précédent ». Il a convoqué, sans explication, au siège de la présidence de la République Roberto Fico, président de la Chambre des députés et haut dirigeant du M5S, plus tard dans la soirée. Le nom de Roberto Fico avait été évoqué comme possible candidat à la succession de Giuseppe Conte.

EFM/AFP