INS: le taux d’inflation augmente à 6,3% en avril .

Selon un communiqué publié ce mercredi, par l’Institut National de la Statistique (INS), les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en mois d’avril, après 0,8% en mars 2020.

L’INS explique dans son communiqué que cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix des articles d’habillement de 6,2% en raison de la fin des soldes d’hiver,( les prix des articles d’habillement augmentent de 6,1%, ceux des chaussures de 7,5% et ceux des tissus de 1,4%), les prix de l’alimentation ont également augmenté de 0,9% sur un mois, après une hausse de 1,8% le mois dernier. Cette augmentation est due à la hausse des prix des légumes secs de 5,0%, des poissons frais de 3,5%, des fruits de 2,4% et des viandes rouges de 1,7% contre une baisse importante des prix des volailles de 4,3% . Les prix des produits manufacturés augmentent aussi de 1,4% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 1,2% et les prix des produits d’entretien courant du foyer de 0.5%.

L’Institut a en outre indiqué que le taux d’inflation a augmenté légèrement à 6,3% en avril contre 6,2% en mars et 5,8% en février 2020, ajoutant que cette progression est due essentiellement à l’accélération du rythme des hausses des prix de l’alimentation à 6,2% contre 5,1% le mois dernier.

Le communiqué a précisé par ailleurs que les prix de l’alimentation ont augmentés de 6,2% sur un an, cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des fruits de 13,6%, des poissons de 11,1%, des légumes de 9,9% et des confitures, miel, chocolat et confiserie de 8,8%. Les prix de l’huile d’olive baissent quant à eux de 13,6% en glissement annuel.

Les prix des produits manufacturés ont augmentés de 7,6% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 7,7% et des produits d’hygiène et de soins personnels de 10,1%. Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés. Souligne le communiqué.

Les Statistique de l’INS montrent également que l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) reste stable à 7,0% contre 6,9% en février et 6,8% en janvier 2020.

Les prix des produits libres (non administrés) ont augmenté de 6,5% contre 5,5% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 7,1% contre 1,8% pour les produits alimentaires administrés.