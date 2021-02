Ines Ayadi: Notre objectif est d’importer 12 millions de vaccins et de vacciner 50% de la population cible

Docteur Ines Ayadi, conseillère auprès du ministre de la Santé et membre de la mise en œuvre de la campagne de vaccination, a indiqué aujourd’hui 10 février 2021, alors qu’elle participait au programme Expresso, en ce qui concerne la stratégie du ministère en matière de vaccination contre le Coronavirus, que la digitalisation sera fortement appliquée au niveau de la campagne de vaccination, et ce, à travers l’enregistrement effectué sur le site Evax.

L’invitée d’Expresso a déclaré que le comité scientifique suit de près le développement de la recherche scientifique, et a d’ailleurs rencontré les laboratoires concernés dans le cadre de la campagne de vaccination. Le comité a créé depuis le 25 août dernier une commission portée sur la vaccination, et dont la mission est de suivre la recherche scientifique et le développement dans ce domaine. Et d’ajouter : « Nous ne permettrons pas l’arrivée en Tunisie d’un vaccin inefficace sachant que la Tunisie a une grande expérience dans le processus de vaccination. »

En outre, Dr Ines Ayadi a précisé que le comité s’est réuni avec 14 informateurs internationaux, y compris ceux qui ont suggéré de mobiliser des vaccins, soulignant à cet effet: « La première réunion avec un informateur mondial a eu lieu en juillet dernier, et il existe deux types de vaccins: le premier nécessite deux doses, avec un décalage de 3 semaines, et le second ne requiert pas de licence de mise sur marché dans le monde, c’est une dose unique. »

Par ailleurs, Dr Ines Ayadi a déclaré que l’objectif est de vacciner 50% des personnes de plus de 18 ans, soit environ 4 millions de Tunisiens seront vaccinés, ajoutant: « Les données scientifiques ne recommandent pas la vaccination des moins de 18 ans ans ou encore les femmes enceintes. La vaccination est gratuite pour les Tunisiens et tous les résidents des territoires tunisiens, notre objectif est d’importer 12 millions de vaccins. »