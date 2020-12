Imen Zahwani Houimmel: 1800 employées domestiques ont bénéficié de prêts suite au confinement général

Invitée du programme EcoMag du vendredi 18 décembre 2020, la ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Imen Zahwani Houimmel a déclaré que le nombre total des travailleuses domestiques varie entre 40 à 60 mille. Elle a ajouté que le ministère, pendant la période de confinement général, leur a alloué un budget, estimé à 2 millions de dinars, sous forme de prêts. » 1 800 employées domestiques ont bénéficié de ces prêts, 1 000 dinars étant alloués à chaque employée de maison » a précise Imen Zahwani Houimmel.

Le ministre a également indiqué que les reçus de prêts ont été enregistrés dans une base de données, ajoutant qu’il y avait une loi depuis 1965 qui réglemente le travail des employées domestiques et qui a été révisée en 2005. Et de déclarer que la loi actuelle garantit que les travailleurs domestiques bénéficient du système des accidents du travail ainsi que de la couverture sociale.

Dans le même propos, la ministre a souligné que des travaux sont en cours d’exécution afin de développer ladite loi et de fournir aux employées de maison, un niveau minimum de dignité, garantir leur intégrité physique et psychologique et leur fournir une protection. Elle a également indiqué que la catégorie des mineurs est celle qui mérite le plus d’attention, ajoutant que la loi anti-violence à l’égard des femmes de 2017 criminalise la question de l’exploitation et du travail des enfants ainsi que la médiation dans leur emploi.

