Imen Zahouani Houimel: Le chef du gouvernement annoncera de nouvelles mesures au profit des femmes

Invitée sur le plateau du programme Expresso du lundi 8 mars 2021, la ministre de la Femme, Imen Zahouani Houimel a indiqué, qu’aujourd’hui est une journée marathon meublée par de nombreuses activités qui s’inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme.

En effet, elle a expliqué qu’en premier lieu, débutera la tenue du Conseil des pairs pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. « Ce Conseil est consultatif et il sera saisi pour deux stratégies mises en place par le ministère de la Femme à savoir: la stratégie nationale contre la violence faite aux femmes ainsi que la stratégie d’incitation de l’initiative économique » a expliqué Imen Zahouani Houimel.

Par ailleurs, la ministre de la femme a ajouté qu’un hommage qui sera rendu aux chercheuses tunisiennes qui ont été classées comme parmi les meilleures à l’échelle africaine. En outre, il y aura le parcours de l’égalité qui se tiendra à l’Avenue Habib Bourguiba dans le centre ville de Tunis, et dont ‘idée est de montrer comment ancrer le concept de l’égalité des genres dans l’esprit des enfants selon Imen Zahouani Houimel.

Dans un autre propos, la ministre de la Femme a indiqué qu’aujourd’hui, et en dépit de nombreuses stratégies mises en place, le taux de présence des femmes sur le marché de l’emploi ne dépasse pas les 26,4%. Et d’ajouter que les 2/3 des diplômés du supérieur connaissent un taux de chômage de plus de 40%. S’agissant du programme « Raidet » comporte de nombreux plans d’action dont l’objectif est de soutenir les femmes à plus d’un titre notamment les entrepreneuses et les femmes anciennement prisonnières.

Imen Zahouani Houimel a expliqué, que selon elle, la priorité actuellement doit être faite sur l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat. S’y ajoute le congé parentale qui concerne aussi bien la mère que le père et qui fait l’objet d’une initiative législative. Au sujet de cette dernière, la ministre de la Femme a expliqué que le coût global de celle-ci sera d’environ 200 millions de dinars par an. « La loi qui concerne les femmes travailleuses domestiques requiert quelques changements et régularisations, c’est pourquoi il n’est toujours pas passé mais nous sommes en train d’apporter les modifications nécessaires afin de le compléter » a poursuivi Imen Zahouani Houimel.