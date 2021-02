Il y a unanimité sur la nécessité de reconsidérer la loi électorale selon Nabil Bafoun

Nabil Bafoun, président de l’Instance supérieure indépendante des élections, a confirmé, ce jeudi 25 février 2021 sur les ondes de radio Express FM, que la commission présentera une proposition d’amendement des chapitres de la loi électorale, en concertation avec le Tribunal administratif, la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et la Cour des comptes.

Il a indiqué que ces propositions comprendront la possibilité de procéder à un vote à distance pour les Tunisiens à l’étranger, et clarifier certains concepts de la campagne électorale, dont le plus important est la publicité politique. S’y ajoute la fixation des conditions objectives pour les candidats, et l’ouverture de l’inscription à distance pour les Tunisiens en Tunisie.

Le président de l’ISIE a déclaré: « Après l’expérience de 2019, certaines difficultés ont été identifiées, tout le monde est unanime sur la nécessité de reconsidérer la loi électorale. » Et de souligner que la coordination et la concertation avec les parties interférentes dans le processus électoral a eu lieu, afin de soumettre des propositions de révision des chapitres et mettre à jour la loi électorale.

Nabil Bafoun a ajouté que les propositions de révision incluaient le processus d’enregistrement interne pour devenir à distance, ainsi que les nouvelles conditions de candidature. En ce qui concerne la campagne électorale, une définition élargie de la publicité a été présentée, ouvrant ainsi la voie aux médias pour couvrir la campagne électorale. L’invité d’Expresso a indiqué que l’ISIE a rouvert le processus d’inscription, qui est devenu continu et ouvert tout au long de l’année pour mettre à jour les données afférentes.

Le président de l’ISIE a affirmé que les propositions qui pouvaient être considérées comme politiques, qualifiées de question sensible, n’ont pas été débattues, précisant que l’Instance fournit tous les scénarios disponibles s’il y a une volonté de réviser les chapitres relatifs aux questions politiques. Et de poursuivre: « Par exemple, un système basé sur les individus nécessite d’autres données, y compris la re-division des cercles, le système de liste ouverte peut être adopté. »