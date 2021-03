Il faut activer l’augmentation de 5% des subventions aux carburants pour les pêcheurs

Ines Besaad Naqara, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et du commerce, a déclaré aujourd’hui, mercredi 03 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, à propos de la réunion 5 + 5 qui s’est tenue hier, qu’il y a été exposé tous les problèmes dont souffrent de nombreux secteurs et en font les frais les agriculteurs et pêcheurs.

Et d’ajouter que parmi les résultats de cette réunion, il a été convenu d’activer l’augmentation de 5% des subventions aux carburants pour le secteur de la pêche maritime, prévue en 2019. L’invité d’Ecomag a indiqué que la subvention atteindrait 40% pour les travailleurs de la mer et que cette loi serait activée à partir d’avril prochain.

Ines Besaad Naqar a indiqué qu’en dépit des changements intervenus, si la subvention ne serait pas appliquée pas dans le secteur de la pêche, celui-ci s’effondrera, soulignant que le secteur souffre de plusieurs autres problèmes, dont la couverture sociale. Et de poursuivre qu’il y a des secteurs qui doivent être préservés et soutenus, expliquant que le soutien sera adressé aux producteurs et non à d’autres parties.

L’invitée d’Ecomag a souligné que le secteur agricole a toujours été le premier à ajuster la balance commerciale, notant que c’est l’un des secteurs sur lesquels l’État doit se reposer sachant qu’il existe une volonté politique de faire progresser ce secteur. Ines Besaad Naqar a souligné que ce soutien au carburant est juste pour tous les gens de mer et pour les gens de mer structurés sans exception, comme elle l’a dit.