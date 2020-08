IIT est officiellement accrédité !

L’Institut International de Technologie de Sfax (IIT), porté par l’ambition de la qualité et le souci de l’excellence, a su et pu se faire un nom et une renommée dans le monde universitaire national et international. Durant ces quelques années, IIT a acquiert une réputation de rigueur et notamment d’ouverture à l’international. La mission principale demeure celle de doter ses diplômés, grâce à la qualité des enseignements, et aux nombreuses certifications, des meilleures chances de faire face aux nouvelles exigences d’un monde professionnel internationalisé.

Dans cette quête de l’excellence, IIT a été honoré récemment par l’acquisition des labelsEUR-ACE® en Génie Industriel et EURO-INF® en Génie Informatique attribués par l’organisme allemand d’accréditation des programmes d’études ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics)en sa qualité de membre fondateur de l’ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).

IITa décroché ce label tout en respectant les critères du Cadre Européen des Certifications pour l’Apprentissage EQF (The European Qualifications Framework for lifelonglearning).

La labellisation accordée à l’Institut International de Technologie ne peut que confirmer le haut niveau d’exigence et la qualité de formation assurée au profit des étudiants.

Dans ce contexte, la reconnaissance des formations par des organismes d’évaluation internationaux revêt une grande importance. En effet, EUR-ACE® et EURO-INF®sont les précieux sésames qui contribuent à la visibilité internationale de l’IIT et représentent bien évidemment des opportunités qui ouvrent les portes de la reconnaissance de l’excellence académique par les nouveaux partenaires potentiels. C’est pourquoi l’Institut ne cesse de promouvoir et soutenir toute action et toute démarche favorisant l’internationalisation de ses programmes.

Cette prestigieuse reconnaissance de la qualité de formations est une fierté pour l’enseignement supérieur et particulièrement pour la région du sud de la Tunisie vu qu’elle est la première et l’unique institution à acquérir ces deux labels au niveau des universités privées et même étatiques, d’autant plus que seulement quelques universités à l’échelle nationale qui ont obtenu ce label délivré par un organisme allemand tel que l’ASIIN.

Ce label permet de garantir les compétences et les connaissances acquises par les étudiants qui sont conformes aux normes internationales, les meilleures chances pour affronter les exigences du marché du travail et surtout pour la mobilité à travers le monde entier. Bref, l’accréditation est un atout valorisant pour un étudiant.

Ce label s’ajoute donc à d’autres exploits réalisés et est juste une récompense aux efforts déployés par l’équipe pédagogique et administrative au bénéfice de l’innovation et de la recherche scientifique.