Ibrahim Dabbach : La Tunisie doit intégrer la révolution industrielle 4.0

Dans le cadre de la tenu d’un forum organisé par la chambre mixte tuniso-allemande à propos de la thématique : »Transformer l’industrie intelligente 4.0 en une opportunité pour la Tunisie », Ibrahim Dabbach, président de l’AHK, a déclaré aujourd’hui, 1er octobre 2020, que la crise du Coronavirus a créé des opportunités de repositionnement de certains fabricants d’Asie, notamment de la Chine, de l’Europe et dans les pays voisins. . Il a indiqué, en outre que la Tunisie devrait faire son intégration dans la quatrième révolution industrielle et dépendre de la technologie dans ses industries, en particulier le secteur du textile et des composants automobiles.

Dans le même registre, Ibrahim Dabbach a ajouté que même au niveau politique, la Tunisie doit développer un programme stratégique afin de faire partie de cette révolution industrielle ainsi que de préserver le secteur industriel et d’attirer les investissements. Le président de l’AHK a indiqué, également que la crise de Covid-19 a prouvé qu’un certain nombre d’industries doivent changer leur façon de travailler.

