HIFL : Les collectivités locales n’ont utilisé que 36% des fonds qui leurs sont alloués

La valeur des excédents au niveau des finances locales s’éleve à 744 millions de dinars, a déclaré Amel Elloumi Baouab, présidente de la Haute Instance des Finances locales, lors de son passage sur les ondes de radio Express Fm, lundi 19 octobre 2020. Elle a ajouté que les collectivités locales n’a consommé que 36% des fonds alloués à leur profit, ajoutant que de nombreux projets restent bloqués en raison notamment de problèmes d’ordre foncier.

L’invitée d’Ecomag a également expliqué qu’il existe de larges écarts au niveau des allocations allouées au profit des municipalités, ajoutant que l’autorité travaillera sur de nouvelles mesures de distribution. Amel Elloumi Baouab a évoqué, en outre une baisse des contributions des ministères au profit des collectivités locales.

Dans un autre propos, Amel Elloumi Baouab a indiqué que la Haute Instance des Finances locales a la capacité de mettre en œuvre les recommandations notées dans ses rapports, et ce, à travers un plan d’action afin que ces propositions soient efficaces. Elle a déclaré que la Constitution prévoit le principe de solidarité entre les collectivités locales, selon lequel les municipalités les plus riches aideront d’autres municipalités plus petites à travers le fonds d’appui à la décentralisation.

N.B