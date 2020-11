Hichem Mechichi reçoit une invitation à visiter la France

Le chef du gouvernement Hichem Méchichi a reçu une invitation à visiter la France.

Cette invitation lui a été adressée par son homologue français, lors de son entretien, mardi au palais de la Kasbah, avec le nouvel ambassadeur de France à Tunis André Parant.

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, le nouveau diplomate français qui vient de prendre ses fonctions, a souligné la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale et de diversifier ses domaines.

Pour Parant, la création, en novembre 2019, de l’université Franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) reflète la profondeur des relations France-Tunisie, non seulement sur le plan économique mais également sur le niveau culturel.

De son côté, le chef du gouvernement a souligné la disposition de la Tunisie à aplanir les obstacles auxquels font face aujourd’hui certains investisseurs français dans un contexte de crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

» La France est un partenaire stratégique pour la Tunisie « , s’est félicité Mechichi, réaffirmant toute la solidarité de la Tunisie avec la France suite aux attaques terroristes qui ont récemment secoué ce pays.