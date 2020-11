Hichem Mechichi : Nous avons trouvé des solutions innovantes afin de remédier à la situation déficitaire

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a déclaré que le projet de loi de Finances complémentaire au titre de l’année 2020 a été révisé en améliorant les revenus qui ont été saisis de manière plus précise, en rationalisant les dépenses et en adoptant la priorité de l’alimentation et les médicaments des Tunisiens. Il a souligné que le gouvernement envisage d’entreprendre de nouvelles concertations avec la Banque centrale de Tunisie indiquant qu’elle jouera un rôle positif dans l’opération de financement du déficit budgétaire qui d’ailleurs ne dépassera pas les 3 milliard de dinars.

Dans un autre registre, le chef du gouvernement a a appelé à mettre la lumière sur le projet de la loi de Finances au titre de l’année 2021 ainsi que les différentes réformes à engager. Il a déclaré à cet effet: « Restons positifs et concentrons-nous sur ce qui est profitable aux Tunisiens y compris le retour à la valeur travail, une valeur disparue depuis un certain nombre d’années. » Hichem Mechichi a également indiqué que le gouvernement ne compte plus tolérer la suspension de la production de quelques secteurs à l’instar du secteur pétrolier, le blocage des routes et ce, quelque soit le motif. Et le chef de gouvernement de surenchérir: « l’arrêt de la production pétrolière implique la suspension des revenus pour l’ensemble du peuple tunisien. »

Par ailleurs, Hichem Mechichi a avancé que la Tunisie a toujours réussi à honorer ses engagements financiers précisant de ce fait, que les multiples efforts déployés ont pour but de préserver les obligations du pays. S’agissant de la crise du Covid-19, le chef du gouvernement a indiqué que le manque des recettes financières s’est établi à hauteur de 7 milliard de dinars en plus des deux milliard dépensés au cours de la crise sanitaire. Il a rejeté le fait que l’Etat soit en faillite soulignant qu’évoquer cela était irresponsable. « Nous avons réussi à trouver des solutions qui sont innovantes afin de remédier à la situation et ce, à travers, entre autres, l’intervention de la Banque centrale sur les bons de trésor ».

Nadya Bchir