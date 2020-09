Hichem Mechichi : Les ministres doivent interagir positivement avec la présidence de la République !

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a appelé, mercredi 30 septembre 2020, les ministres de son cabinet à «interagir positivement» avec la présidence de la République et «la rapidité requise» sur un certain nombre de dossiers, à condition que cela se fasse en coordination et en concertation préalable avec la Présidence du gouvernment. Hichem Mechichi a déclaré, lors de la réunion du cabinet consacrée à l’examen du projet de loi de finances complémentaire au titre de l’année 2020 ainsi que du projet de loi de finances pour 2021, «J’appelle les membres du gouvernement à interagir avec la présidence de la république selon ce qui lui convient avec positivité et la rapidité requise.»

Dans une vidéo postée sur la page officielle de la Présidence du gouvernement, Hichem Mechichi a également appelé à la coordination et la consultation préalable de son département, communiquer par la suite sur l’ensemble des questions soulevées entre les différents ministères et la Présidence du gouvernement. « Le but étant d’aligner les décisions et les procédures à la politique générale de l’État dans le cadre de l’harmonie entre les institutions constitutionnelles« . Hichem Mechichi a ajouté dans le même propos, que « la communication qui se fait avec la Présidence de la République, à travers les correspondances et les lettres, devra se maintenir exclusivement par le biais de la Présidence du gouvernement. »

N.B