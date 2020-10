Hichem Mechichi: Les Frais d’hospitalisation des patients Covid-19 dans le secteur privé seront prises en charge par l’État

Lors d’une interview accordée à la chaîne de Télévision Nationale « Al Wataniya 1 », le soir du dimanche 18 octobre 2020, le Chef du Gouvernement Hichem Mechichi a précisé que chaque patient testé Covid plus et ne trouvant pas un lit dans le secteur public, sera transféré vers une clinique privée, indiquant par la même occasion que les charges de l’hospitalisation seront prises en charge par l’État.

El Mechichi a en outre déclaré que les sommes collectées pour le fonds 1818, et qui ont atteint 200 millions de dinars, n’ont pas été dépensées, jusqu’à aujourd’hui ajoutant qu’il a chargé la commission de lutte contre le coronavirus pour définir les priorités et les urgences afin de renforcer les efforts et combler les lacunes dans le but de mieux gérer cette crise sanitaire qu’affronte notre pays.