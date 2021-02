Lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA, a expliqué ce jeudi 25 février 2021, que le secteur bancaire soutient les entreprises dont la situation est stable et bonne en leur fournissant les prêts dont elles ont besoin. A contrario, les entreprises se trouvant dans une situation périlleuse ne jouissent pas de ce soutien et se retrouvent menacées de perdition.

L’invité d’Ecomag a indiqué que l’abaissement de la note souveraine de la Tunisie par Moody’s nuira au pays et en fera un problème supplémentaire en plus de ceux déjà existant. Il a ajouté que la crise politique aggrave également les choses et nuit à l’économie.

Hichem Elloumi a ajouté que cela signifie que l’abaissement de la note souveraine opérée par Moody’s rendra plus difficile le processus d’emprunt pour financer le budget de l’État et aura un impact négatif sur les transactions économiques. En effet, le rapport de confiance avec les investisseurs et les financiers sera fortement impacté.

Et de déclarer que la crise politique dans laquelle se trouve le pays actuellement a une répercussion directe sur la confiance des investisseurs, en particulier les investisseurs étrangers. Cette crise a un impact négatif sur leurs décisions de développement de leurs projets, ainsi que sur la confiance des acteurs économiques tunisiens en raison de l’instabilité et de la vacance de certains ministères.

Par ailleurs, Hichem Elloumi a ajouté que tous les secteurs sont devenus aujourd’hui des scènes de protestation, ce qui est à même de rendre les choses incontrôlables. Il a souligné que les résultats obtenus par tous les gouvernements successifs étaient négatifs, car des réformes majeures n’avaient pas été réalisées, le taux de croissance était négatif et le chômage augmentait avec la détérioration de la valeur du dinar.

Le vice-président de l’UTICA a expliqué que la loi de relance de l’économie n’a pas encore été approuvée et que la solution au développement de l’économie tunisienne est de s’adresser aux pays avec lesquels le pays entretien des relations, notamment les pays africains en plus de l’Europe, notant que l’absence de diplomatie tunisienne en Afrique est un danger.