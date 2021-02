Hichem Ajbouni: Les prêts approuvés récemment sont conditionnés par des réformes

Le membre de la Commission des Finances au sein de l’ARP, Hichem Ajbouni, a déclaré aujourd’hui, mercredi 3 février 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, à propos des prêts qui ont été approuvés hier en séance plénière, que deux d’entre eux ont été accordés par la Fondation allemande des prêts pour la reconstruction. Il a ajouté que le premier prêt d’une valeur de 150 millions d’euros concerne le soutien aux réformes dans le secteur public, et le second prêt d’une valeur de 100 millions d’euros est lié aux réformes dans les secteurs bancaire et financier.

En outre, Hichem Ajbouni a indiqué qu’il s’agissait d’un programme conjoint entre la Banque mondiale, l’Agence française de développement, l’Agence japonaise de coopération internationale et la Banque africaine de développement en coordination avec l’Union européenne. Il s’agit, en effet d’un programme visant à mobiliser des ressources publiques en échange de réformes, avec des conditions faciles.

Dans le même propos, l’invité d’Ecomag a expliqué que le premier prêt de 150 millions d’euros est accordé à un taux d’intérêt de 0,9% avec une période de remboursement de 15 ans. Quant au second prêt de 100 millions d’euros, le taux d’intérêt est de 1,03%, avec une période de remboursement de 15 ans de 5 ans de grâce.

Et de poursuivre qu’il y a un autre prêt que la Tunisie s’apprête à recevoir et qui est d’une valeur de 350 millions d’euros, notant que la partie liée à l’année 2020 est de 120 millions d’euros, en attendant que la Tunisie soumette une demande à l’Agence française de développement, pour le reste des versements.