Hichem Ajbouni : L’argent du Covid-19 a été alloué pour renflouer les ressources de l’Etat

Le rapporteur adjoint de la Commission des Finances au sein de l’ARP, Hichem Ajbouni a confirmé aujourd’hui, 10 novembre 2020, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, concernant l’aide au Covid-19, estimée à 6 milliards de dinars, que ce montant a été injecté dans les caisses de l’Etat pour renflouer ses ressources et n’a donc pas été alloué exclusivement à l’aide au Covid-19.

Hichem Ajbouni a fait la distinction entre la politique monétaire menée par la Banque centrale et la politique économique menée par le gouvernement en s’interrogeant: « en ce qui concerne le rôle que joue le gouvernement, a-t-on remarqué une amélioration du pouvoir d’achat des citoyens? Y a-t-il eu un contrôle sur les itinéraires de distribution? Le médiateur est plus fort que l’État aujourd’hui. »

Par ailleurs, l’invité d’Ecomag a mis en garde l’UGTT afin qu’elle se montre compréhensive, soulignant que l’employé ne peut pas être défendu aux dépens de l’État. Il a ajouté qu’un constat est fait à ce niveau à savoir : l’absence de l’Etat. Dans ce contexte, Hichem Ajbouni a évoqué l’implication d’un chef de parti dans des accusations de blanchiment d’argent, selon la Cour des comptes, mais cette personne influence les politiques du gouvernement.

Hichem Ajbouni a ajouté: « Nous ne pouvons pas trouver de solutions disparates aux problèmes structurels, et notre économie ne crée pas de richesse et est incapable de le faire. Il existe une économie rentière et 90% des budgets de tous les ministères sont alloués aux salaires, c’est pourquoi il n’y a pas de marge pour rationaliser les dépenses. »

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/376529910130183