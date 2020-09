Hedi Harzallah : Start-U est un programme d’alternance très réussi !

Dans le cadre de la tenue d’un Expresso spécial « Start-U Digital Talents », mardi 29 septembre 2020, Hedi Harzallah de l’entreprise Proxym a présenté, au micro de radio Express FM, le programme Start-U. Il a expliqué que ce dernier émane d’un constat : l’inadéquation de la formation académique avec les besoins du marché de l’emploi. Ainsi, la réflexion s’est faite quant à une possibilité de mettre en place un programme d’alternance au profit des étudiants ayant une licence et qui peuvent également bénéficier d’une bourse à ce titre. « De là est né le programme Start-U qui en est à sa 3ème édition cette année, il consiste à placer les étudiants au sein de Proxym où ils auront à y travailler courant la journée et dispenser d’une formation adaptée aux besoins de notre entreprise et ensuite une formation académique en parallèle de leur travail » a poursuivit Hedi Harzallah.

Le programme Start-U s’étale sur 4 ans et a été entamé en partenariat avec une université privée de la place et il s’agit de la première expérience d’alternance dans le domaine de l’IT en Tunisie. Hadi Harzallah a indiqué en outre qu’en ce qui concerne les deux premières éditions, la promotion de l’année 2018 a déjà contracté un CDI avant même qu’elle n’obtienne son diplôme. Cela signifie qu’il s’agit d’une expérience extrêmement réussie ayant débouché en 2018 sur la formation de 17 étudiants, en 2019 ils étaient 25 diplômés, et aujourd’hui avec l’appui de la GIZ et Enova Robotics, il y aura une promotion de 33 étudiants. « Un autre indicateur de réussite de cette expérience est le fait d’avoir été largement copié en Tunisie et nous en sommes très contents » renchérit Hedi Harzallah.

N.B

Interview – Hedi Harzallah (Proxym) – Présentation du programme Start-UExpresso en direct de "Start-U Digital Talents" 2020/2021 #Expresso Publiée par Express FM sur Lundi 28 septembre 2020