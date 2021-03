Hechmi Louzir: L’assouplissement des restrictions Covid est tributaire d’un équilibre entre 3 paramètres

Le directeur de l’Institut Pasteur et le Président du Comité de vaccination, Hechmi Louzir a déclaré, au micro de radio Express FM, mercredi 3 mars 2021: » L’équilibre doit être fait entre les nouveaux cas qui sont en déclin, le nombre des décès, ainsi que l’émergence de nouvelles souches, et nous devons être plus prudents. »

Sur l’assouplissement des mesures de déplacement et de quarantaine pour ceux qui viennent de l’étranger, Hechmi Louzir a indiqué: « Aujourd’hui, le comité scientifique se réunit à nouveau pour formuler des propositions précises, et nous les présenterons au gouvernement. »

En ce qui concerne le variant anglais du virus Corona en Tunisie, l’invité d’Expresso a souligné: « Nous étions à la recherche de ces variants qui ont émergé, et qui ne sont pas détectés par le test PCR mais à travers une coupe génétique. Parmi les 171 échantillons positifs que nous avons trouvés au sein de l’Institut, 3 d’entre eux on révélé des changements, et lorsque nous avons examiné de plus près, nous avons pu confirmer la présence d’échantillons portant les changements particuliers présents dans le variant britannique. »

Hechmi Louzir a ajouté qu’il y a peu de cas dans les quartiers d’Al-Ghazala, al-Buhaira, Sbeitla et Bizerte, mais ce qui est certain est que le variant britannique est entrée en Tunisie, une enquête est menée, en particulier par le suivi des changements biologiques, afin de surveiller l’étendue de sa propagation.

L’invité d’Expresso a précisé: « Ces souches et leurs spécificités se propagent plus et conduisent à des cas plus dangereux. Sachant que les changements de virus sont une conséquence du développement de l’immunité. Le variant sud-africain est un peu plus dangereux, et reste soumis à l’ immunité; quant à la vaccination, même si elle ne protège pas contre la maladie, elle protège contre l’aggravation des cas. »