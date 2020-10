Hechmi Louzir : La situation est critique mais nous pouvons toujours nous en sortir!

Niché en plein cœur de l’Institut Pasteur, le plateau de l’émission Expresso s’est penché en ce vendredi 2 octobre 2020, sur la situation du Covid-19 en Tunisie, son évolution et les mesures décidées à cet effet. Hechmi Louzir, Directeur de l’Institut Pasteur a indiqué, dans un premier temps, que le vaccin qui est en train de se développer entre les murs de l’Institut, est encore en phase préliminaire et d’expérimentation menée par une petite équipe. Les essais cliniques n’ont pas encore commencé selon Hechmi Louzir ajoutant qu’il existe actuellement 10 vaccins dans différents pays, qui ont passé la troisième étape des essais cliniques, soit la dernière avant la fabrication et la commercialisation du vaccin.

« Si la dernière phase des essais se montre concluante, nous espérons disposer du vaccin en question vers le début ou le milieu de l’année 2021 » a précisé Hechmi Louzir. Interrogé sur la situation actuelle du Covid-19 en Tunisie, le Directeur de l’Institut Pasteur a déclaré que la situation est critique caractérisée par une propagation assez rapide du virus. « Actuellement, il est question de 1000 personnes porteurs du virus mais qui n’ont pas de symptômes. Toutefois, selon les chiffres récents, il y a environ 320 personnes hospitalisées dont 40 en service de réanimation et 100 en service d’oxygène » a précisé Hechmi Louzir.

Par ailleurs et s’agissant des mesures à entreprendre afin de faire face à la situation, le Directeur de l’Institut Pasteur a indiqué, qu’après une concertation avec le gouvernement, il a été décidé d’imposer un confinement local dans les régions où il sera enregistré 250 cas de Covid-19 sur 100 milles habitants. Il a ajouté que ce seuil n’a pas encore été franchi. « Nous pouvons ne pas en arriver à cette situation si les citoyens se plient aux gestes barrières qui sont faciles à appliquer » a averti Hechmi Louzir.

Nadya Bchir