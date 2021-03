Hechmi Louzir: Je ne suis pas au courant des 1000 doses de vaccin Covid réceptionnées des EAU

Le directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir a déclaré, ce lundi 1er mars, au micro de radio Express FM, qu’il n’était pas au courant que la présidence de la République ait reçu 1000 doses de vaccin anti-Covid de la part des Emirats Arabes Unis. Dans la foulée, la présidence de la République a annoncé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, qu’elle a reçu – sous forme de don – 1000 doses de vaccin anti Covid, et qui ont été placées sous la garde des services militaires de la Santé.

A noter également que Badreddine Gammoudi, député du Bloc démocratique et chef de la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle des fonds publics au Parlement, a annoncé hier que les vaccins anti Coronavirus sont arrivés en Tunisie en provenance des pays du Golfe et que cette information est presque certaine.

Il a déclaré dans un message publié sur sa page Facebook que la quantité de vaccins réceptionnée avait été distribuée aux hauts fonctionnaires, aux politiciens et aux responsables de la sécurité.