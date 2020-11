Hechmi Louzir : C’est la première fois qu’un vaccin contre le Covid-19 s’avère efficace à 90%

Le Directeur de l’Institut Pasteur, Hechmi Louzir a confirmé aujourd’hui, 10 novembre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso concernant l’annonce faite par «Pfizer» à propos d’un vaccin contre le Covid-19, qu’il s’agit de la première fois que le résultat des essais cliniques d’un vaccin atteignent 90% de protection sur le terrain. Il a poursuivi: « L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que si le taux de succès du vaccin était de 50%, il pourrait être utilisé, et le dernier vaccin annoncé par Pfizer est l’un des plus grands ratios de protection dans les vaccinations en général. »

Par ailleurs, Hechmi Louzir a ajouté: « La troisième étape est la dernière avant la commercialisation, et le vaccin ne peut être enregistré selon la loi américaine qu’après avoir suivi les personnes pendant deux mois après avoir testé le vaccin, puis rédigé une publication scientifique vérifiée qui doit clarifier les complications, le cas échéant. » En outre, l’invité d’Expresso a souligné que cette société a fabriqué 50 millions de doses et détient un programme de fabrication de 1,3 milliard de doses à commercialiser en 2021, déclarant: «Nous avons une cellule au ministère de la Santé qui suit notre position avec les laboratoires scientifiques du monde dont les essais de vaccins sont dans un troisième stade avancé afin que nous soyons préparés. »

Dans le même registre, le Directeur de l’Institut Pasteur a expliqué que le prix du vaccin, en général, pourrait être compris entre 5 et 7 dollars et entre 2 et 3 dollars si on passait les Cofacs de l’Organisation mondiale de la santé, et il pourrait également atteindre 10 dollars. Il a fait remarquer que la vaccination sera moins chère que l’analyse par test PCR, et qu’elle se fera en principe en deux étapes, la seconde après 3 Semaines de prise de la première dose.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2727219400859230