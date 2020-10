Haykel Mekki : Le gouvernement a accepté de retirer le projet de loi de Finances rectificative

Haykel Mekki, président de la Commission des Finances, de la planification et du développement, a déclaré aujourd’hui 30 octobre 2020 que la Commission avait demandé au ministère des Finances et au gouvernement lors de la précédente session de mercredi et après avoir entendu le gouverneur de la Banque centrale, de retirer le projet de la loi de finances rectificative jusqu’à ce qu’il prenne en compte les observations de la Commission et règle la question avec la BCT.

Il a ajouté qu’il y avait beaucoup d’ambiguïté dans certains chiffres et tendances injustifiés dans le projet de loi, comme le souci de régler la dette de certaines entreprises publiques, d’une valeur de 4 milliard de dinars, en l’absence d’un projet complet de restructuration et de réforme. Haykel Mekki a indiqué en outre que le projet de loi présenté par le gouvernement est basé sur des dettes internes de l’ordre de 10,3 milliards de dinars.

Haykel Mekki a ajouté que la position de la Banque Centrale était ferme quant à un rejet de la dette intérieure, en plus des préoccupations de la Commission concernant le retour de l’inflation ainsi que l’impact direct sur l’économie. En effet, les banques de la place peuvent contourner le financement des entreprises et de l’économie au profit du financement du déficit budgétaire.

N.B