Haykel Makki: J’appartiens fièrement à l’équipe sociale souveraine qui soutient Kais Saied

Aujourd’hui, mercredi 3 février 2021, le président de la Commission des finances de l’Assemblée des représentants du peuple, Haykel Makki a indiqué lors de sa présence au programme Expresso, que le pays traverse une crise profonde et qu’il y a une grande différence entre les acteurs politiques, et une nette division en Tunisie entre deux parties. L’une est dirigée par Rached Ghannouchi et qui est préoccupée par le gain personnel de certains lobbies: » Il est capable, en étant pragmatique, de traiter avec le diable! »

En outre, Haykel Makki a expliqué que l’autre partie porte une réflexion sur l’État et à son rôle social, ainsi qu’à la jeunesse, à la souveraineté nationale, et à la juste répartition des richesses. Il a ajouté que cette partie est dirigée par Kais Saied, président de la République. « J’appartiens fièrement à l’équipe sociale souveraine. Je suis avec Kais Saied et ce, sans aucune hésitation. » a soutenu le député.

L’invité d’Expresso a souligné que « Le peuple tunisien doit mener cette bataille et la gagner et ce, par des moyens pacifiques et constitutionnels, et non par la violence. » Haykel Makki a condamné, par ailleurs, les violences contre Abir Moussi.