Hatem Zaara: Le taux de croissance avancé par le rapport du FMI pour la Tunisie est irréalisable

L’expert en finances, Hatem Zaara a déclaré lors du programme Expresso du lundi 25 Janvier 2021, que les experts du FMI ont travaillé à distance pour préparer le rapport d’expertise sur la situation en Tunisie en effectuant deux missions, la première s’est déroulée du 9 au 18 décembre 2020, la seconde s’est faite du 13 au 14 janvier.

L’expert a en outre indiqué « Heureusement, que le rapport du FMI avait précédé les récentes manifestations nocturnes, sinon ses résultats auraient été pires ».

Il a ajouté que ce rapport est presque entièrement en harmonie avec le communiqué du Conseil d’administration de la Banque centrale pour le mois de décembre. « En effet, il y’a des sections qui sont très identiques avec le communiqué de la BCT, spécialement, concernant le développement du secteur extérieur et la baisse brutale et effrayante de la demande sur les importations avec une baisse importante des exportations.

Zaara a par-ailleurs expliqué que le rapport du FMI a fait l’éloge d’un point positif, celui du flux continu des transferts de fonds des Tunisiens résidant à l’étranger, notant qu’il est nécessaire aujourd’hui de fournir plus de facilités fiscales et de mettre en place des mesures incitatifs pour soutenir la continuité et améliorer ce point lumineux qui pourrait soutenir notre économie.

L’expert a également indiqué que le taux de récession, selon les prévisions du FMI, serait de 8,2%, un taux plus optimiste que ne le prévoyait la Banque mondiale. « Atteindre ce taux est un fait sans précédent depuis l’indépendance au vu de la masse croissante des salaires et les perte cumulées par les entreprises publiques » a-t-il ajouté.

Mr.Hatem Zaara a aussi précisé que le Fonds Monétaire International, s’attend à une croissance de 3,8% en Tunisie, au cours de cette année, indiquant que ce chiffre est très optimiste vu les circonstances actuelles « Ces attentes sont considérées comme relativement irréalisables car leur marge d’erreur est d’environ 50% » a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le FMI est conscient que la situation en Tunisie est difficile et se caractérise par l’existence de deux défis simultanés, à savoir sauver des vies et initier des réformes pour tous les déséquilibres financiers qui ne résultent point de la propagation de la pandémie du Coronavirus dans la pays.

Il a également indiqué que le Fonds monétaire international s’est concentré sur la nécessité de contrôler la masse des salaires et de réformer le système de compensation tout en continuant à soutenir les entreprises publiques en difficulté.

Sur un autre plan, Zaara, a mentionné que le rapport estime que l’hypothèse d’un déficit budgétaire au niveau de 6,6% du PIB est déraisonnable à moins que des mesures audacieuses ne soient prises, considérant que le chiffre le plus proche de la réalité est un déficit de 9%.